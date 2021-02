Griechenland und Zypern plädieren für EU-Impfpass

Keine Finanzhilfe für Griechenland bei EU-Gipfel Wenige Tage vor dem Krisengipfel in Brüssel wird in der EU mit Hochdruck an einem Notfallplan für klamme Staaten wie Griechenland gearbeitet. Der griechische Ministerpräsident Papandreou hat mehrfach versichert, dass sein Land keine Geld-Forderungen an die EU richte, sondern an günstigeren Kreditkonditionen interessiert sei. Da kein Bankrott droht, wird auch keine Finanzhilfe erwartet.