Griechische Autonome randalieren für Terroristen im Hungerstreik

Drei Streifenwagen mit Brandsätzen angegriffen - Polizei warnt vor Eskalation

Autonome haben in der Nacht zum Montag drei Streifenwagen mit Brandsätzen angegriffen. Verletzt wurde niemand, doch die griechische Polizei warnt vor einer Eskalation, nachdem erst am Sonntag versucht worden war, eine Athener Polizeistation in Brand zu setzen. Hintergrund der Aggressionen ist der Hungerstreik des Linksterroristen Dimitris Koufodinas. Der 63-Jährige war 2003 zu elf Mal lebenslänglicher Haft verurteilt worden.

Er war der Kopf der extremistischen Gruppe 17. November, die zwischen 1975 und 2000 insgesamt 23 Menschen tötete und im Jahr 2002 aufgelöst wurde. Seit Jänner befindet er sich im Hungerstreik, weil er in ein anderes Gefängnis verlegt worden war. Damit will er seine Verlegung in ein Athener Gefängnis erreichen, um näher bei seiner Familie zu sein.

Die Diskussion um Koufodinas entzweit die Griechen. Seit vergangenem Dienstag liegt er auf der Intensivstation eines Krankenhauses in der mittelgriechischen Stadt Lamia und wird dort künstlich ernährt. Die Opposition im griechischen Parlament, darunter Linkspolitiker Alexis Tsipras, kritisiert die harte Haltung der Regierung, dem Hungerstreik nicht nachzugeben.

Die Regierung ihrerseits verwies am Montag darauf, dass die Verlegung des verurteilten Terroristen rechtens gewesen sei, berichtete die Athener Tageszeitung "Kathimerini". Schließlich stehe ihm offen, den Rechtsweg zu beschreiten und gegen seine Verlegung zu klagen. Am Montagnachmittag soll in Athen erneut eine Demonstration für Koufodinas stattfinden.