Griechische Me-Too-Debatte erreicht Regierung

Griechenland ist jetzt im Jammertal

Ernüchterung in Griechenland am Tag danach: Die Schock-Sparmaßnahmen in Höhe von 30 Mrd. Euro sind jetzt per Gesetz festgezurrt. "Da gibt es kein Entrinnen. Jetzt geht das große Den-Gürtel-Enger-Schnallen los", meint die 64 Jahre alte Rentnerin Eva Papadopoulou zu den drastischen Sparmaßnahmen, die die Regierung in Athen am Donnerstag im Eiltempo durchs Parlament gepaukt hat.