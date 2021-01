Griechische Polizei stellt Dutzende wertvolle Amphoren sicher

Vermutlich bei illegalen Tauchaktionen gefunden

Fahnder der griechischen Polizei haben auf der Insel Kalymnos Dutzende Amphoren und andere Keramikgegenstände sichergestellt. Dabei sei eine Frau festgenommen worden, die die Gegenstände in ihrem Haus gelagert hatte. Wie die Polizeidirektion in Athen am Montag weiter mitteilte, stammen die sichergestellten Gegenstände aus der poströmischen und byzantinischen Zeit und gelten damit als wertvoll. Sie seien das Ergebnis von illegalen Tauchaktionen, hieß es weiter.

Die Insel Kalymnos der Dodekanes-Inselgruppe wird in Griechenland auch als die Schwammtaucherinsel bezeichnet. Viele ihrer Einwohner sind neben der Fischerei auch im Schwammtauchergewerbe tätig und gelten als die besten Taucher im Mittelmeer. Die Polizei vermutet, dass es sich im aktuellen Fall um eine Bande handelt, sie systematisch aus dem Meeresboden Gegenstände aus der Antike und der römischen Zeit holt, wie das Staatsfernsehen (ERT) berichtete.