Griechische Wetterkapriolen von Sommerwärme zu Eiseskälte

Athen erwartet erstmals seit langem Temperaturen um den Gefrierpunkt

Quasi über Nacht hat Tief "Leandros" den sommerlichen Temperaturen in Griechenland abrupt ein Ende bereitet - und die Temperaturen bis in den Minusbereich stürzen lassen: Genossen die Menschen gerade noch Temperaturen von über 20 Grad, wurden in der Nacht auf Freitag vielerorts Minusgrade gemessen, in der nordgriechischen Stadt Florina minus 20 Grad.

Am Wochenende zieht die Kälte dann gen Süden. In der Hauptstadt Athen werden der Prognose griechischer Meteorologen zufolge erstmals seit langer Zeit wieder Temperaturen um den Gefrierpunkt erwartet. Im Laufe der kommenden Woche soll es dann jedoch wieder frühsommerlich werden.