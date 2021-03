Griechischer Linksterrorist im Hungerstreik in Lebensgefahr

Weiter Streit um Dimitris Koufodinas und Randale von Sympathisanten

Das Leben des inhaftierten griechischen Linksterroristen Dimitris Koufodinas hängt laut griechischen Medienberichten an einem seidenen Faden. Der 63-Jährige befindet sich seit fast 60 Tagen im Hungerstreik. Seit über zehn Tagen nahm er auch keine Flüssigkeit mehr auf. Offenbar wird er mittlerweile auf einer Intensivstation in einem sehr kritischen Zustand künstlich ernährt. Die Polizei wappnet sich unterdessen gegen neue Protestwellen.

Der heute 63-Jährige war 2003 als einer der Mörder der extremistischen Untergrundorganisation "17. November" zu elf Mal lebenslänglicher Haft verurteilt worden. Zuletzt lebte er in einem Gefängnis im ländlichen Raum, in dem die Gefangenen im Freien arbeiten und gewisse Freiheiten genießen. Nach einer Gesetzesänderung zu Hafterleichterungen veranlasste die konservative Regierung jedoch, dass er in ein Hochsicherheitsgefängnis in der mittelgriechischen Stadt Lamia verlegt wird.

Koufodinas fordert nun mit seinem Hungerstreik, wenn schon nicht in das Landgefängnis, dann zumindest wieder in das Athener Gefängnis "Korydallos" verlegt zu werden, in dem er ursprünglich saß. "Korydallos" jedoch ist berüchtigt für seine schlechten Zustände. Es soll, so wollte es bereits die linke Vorgängerregierung von SYRIZA-Premier Alexis Tsipras, künftig nur noch Untersuchungshäftlinge aufnehmen. Die Anstalt kommt für Koufodinas also nicht mehr in Frage, argumentiert die aktuelle konservative griechische Regierung von Premier Kyriakos Mitsotakis (Nea Dimokratia/ND).

Ein Einlenken der Regierung war nicht in Sicht. Koufodinas könne für sein Anliegen den Rechtsweg beschreiten, durch Hungerstreik erpressen lasse man sich jedoch nicht, teilte ein Sprecher mit. Unterdessen gibt es aber immer mehr Solidaritätskundgebungen von Sympathisanten des ehemaligen Aktivisten des "17. November". Manche davon eskalierten. Der Hungerstreik Koufodinas sorgt zudem seit Tagen für politischen Auseinandersetzungen zwischen der konservativen Regierung und der linkspopulistischen Oppositionspartei SYRIZA von Ex-Regierungschef Tsipras.