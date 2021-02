Griechischer Linksterrorist nach Hungerstreik in Haft in Lebensgefahr

Dimitris Koufontinas wurde nach Reform des Strafvollzugs gegen seinen Willen in Hochsicherheitsgefängnis in Mittelgriechenland verlegt - Solidaritätsproteste linksautonomer Gruppen

Nach einem neuerlichen Hungerstreik ist der seit Jahren inhaftierte prominente griechische Linksterrorist Dimitris Koufontinas auf eine Intensivstation verlegt worden. Das Leben des früheren Mitglieds der seit Jahren zerschlagenen Linksterrororganisation "17. November" ist laut Medienberichten vom Montag in unmittelbarer Gefahr. In den vergangenen Tagen kam es Griechenland daher zu Solidaritätsprotesten, die von der Polizei zum Teil gewaltsam aufgelöst wurden.

Der 63-Jährige verweigert seit 8. Jänner die Nahrungsaufnahme, um gegen verschärfte Haftbedingungen und eine von ihm nicht erwünschte Verlegung zu protestieren. Seither fanden in Griechenland vermehrt Proteste sowie militante Angriffe linksautonomer Aktivisten auf Banken und auf Gerichtsgebäude statt. Es kam auch zu Graffiti- und Schmieraktionen. Vor wenigen Tagen stoppten Einsatzkräfte der Polizei eine Demonstration von Sympathisanten durch den Einsatz von Tränengas.

Nach einer Reform des Strafvollzugs durch die konservativen Regierung von Premier Kyriakos Mitsotakis (Nea Dimokratia/ND) haben sich die Haftbedingungen für als "Terroristen" eingestufte Häftlinge verändert. Sie müssen nun laut dem neuen Gesetz ihre Haftstrafen in Hochsicherheitsgefängnissen absitzen.

Die Verabschiedung dieses Gesetzes führte zur sofortigen Verlegung Koufontinas aus dem Gefängnis der Hafenstadt Volos. Doch anstatt ihn, wie zuerst vorgesehen, in die Haftanstalt Korydallos in der Nähe von Athen zu verlegen, entschied die Staatsanwaltschaft, ihn in das Hochsicherheitsgefängnis von Domokos in Mittelgriechenland zu bringen. Koufantinas will mit seinem Streik erreichen, doch in das Gefängnis Korydallos gebracht zu werden.

Kritiker werfen der konservativen Regierung und insbesondere dem Justizministerium vor, das Leben eines Menschen aufs Spiel zu setzen. Auch Prominente und etablierte Juristen erklärten, Koufontinas habe ein Recht, in das von ihm bevorzugte Gefängnis nahe der Hauptstadt gebracht zu werden. Sie starteten eine Petition, in der sie sich aber auch explizit von den Gewalttaten des früheren "17. November"-Aktivisten distanzierten. Die Anwältin des Inhaftierten argumentierte, eine Demokratie dürfe niemanden so weit an den Rand der Gesellschaft drängen, dass sein Leben in Gefahr komme.

Der 63-Jährige war 2003 als einer der "Killer" der linksextremistischen Untergrundorganisation "17. November" (17N) zu elf Mal lebenslänglicher Haftstrafe verurteilt worden. Koufodinas und 14 weitere 17N-Mitglieder hatten zwischen 1975 und 1999 insgesamt 23 Menschen in Griechenland ermordet, darunter Diplomaten, Polizisten, Verleger und Politiker. Die Terroristen hatten Dutzende Bomben- und Panzerfaustanschläge sowie Banküberfälle verübt.