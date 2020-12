Großbrand in Montafoner Hotelkomplex verhindert

Feuer im Personaltrakt ausgebrochen

Im Personalhaus eines Hotels in Gaschurn im Montafon (Bezirk Bludenz) in der Nacht auf den Heiligen Abend aus noch unbekannter Ursache ein Feuer ausgebrochen. In kurzer Zeit stand das aus Holz erbaute Gebäude in Flammen. Die Feuerwehr musste sich darauf beschränken, das Übergreifen des Feuers auf den derzeit leer stehenden Zimmertrakt des Hotels zu verhindern.

Im Altbau des Hotels waren zum Zeitpunkt des Brandausbruchs vier Personen des Personals untergebracht. Sie blieben unverletzt. Das Personalhaus dürfte nach ersten Informationen nicht mehr bewohnbar sein.