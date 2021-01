Großbritannien bekommt im September neue Botschafterin in Wien

Lindsay Skoll zur Nachfolgerin von Leigh Turner bestellt

Im September steht ein Wechsel in der britischen Botschaft in Wien bevor: Der derzeitige Botschafter Leigh Turner geht in Pension, zu seiner Nachfolgerin wurde nun Lindsay Skoll bestellt, wie das Außenministerium in London am Mittwoch in einer Aussendung mitteilte. Skoll war bis zum Vorjahr stellvertretende Botschafterin in Moskau, vertrat das Vereinigte Königreich aber auch schon als Hochkommissarin auf den Seychellen und als stellvertretende Missionschefin für Nordkorea.

Skoll ist zudem in verschiedenen Funktionen im britischen Außenministerium in London tätig gewesen. Unter anderem war sie 2016 Leiterin des Krisenteams bei der Bekämpfung des Zika-Virus und war in den Jahren 2010 bis 2012 im Ministerium federführend mit Klimapolitik befasst.

Turner ist seit August 2016 der höchstrangige diplomatische Vertreter seines Landes in Österreich und bei den Vereinten Nationen in Wien. Seine bisherige Amtszeit war stark vom Ringen des Vereinigten Königreichs um den EU-Austritt geprägt. Turner trat seinen Posten in Wien kurz nach dem EU-Referendum an, bei dem sich eine Mehrheit für den Austritt seines Landes aus der Europäischen Union aussprach. Dass es zu Weihnachten nun doch noch zu einer Post-Brexit-Vereinbarung zwischen der EU und London gekommen ist, bezeichnete der Diplomat jüngst in einem APA-Interview als "Grund, sich zu freuen". Das Abkommen erlaube Handel zwischen Großbritannien und der EU ohne Zölle und Mengenbeschränkungen, sei aber auch "eine Basis für die weitere Zusammenarbeit" in anderen Bereichen.