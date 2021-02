Großbritannien ruft zu Waffenruhen für Impfungen auf

160 Millionen Menschen aufgrund von Konflikten und politischer Instabilität gefährdet, keine Corona-Impfung zu erhalten

Der britische Außenminister Dominic Raab hat zu Waffenruhen in Krisenregionen aufgerufen, um dort Corona-Impfprogramme zu ermöglichen. "Eine globale Versorgung mit Impfungen ist notwendig, um das Coronavirus zu bekämpfen", sagte Raab vor einer Sitzung des UN-Sicherheitsrats am Mittwoch. "Deshalb fordert Großbritannien Feuerpausen für Impfungen, damit die Covid-19-Impfstoffe bei Menschen ankommen, die in Konfliktregionen leben."

Die Briten, die in diesem Monat den Vorsitz des Gremiums innehaben, wollen sich für eine entsprechende Resolution einsetzen. Dem britischen Außenministerium zufolge sind weltweit 160 Millionen Menschen aufgrund von Konflikten und politischer Instabilität gefährdet, keine Corona-Impfung zu erhalten - etwa in Jemen, im Sudan, Somalia oder Äthiopien.