Großbritannien senkt Terrorwarnstufe

Laut Innenministerin bleiben Attentate aber weiterhin "wahrscheinlich"

Die Terrorgefahr in Großbritannien ist nach Einschätzung der Regierung leicht gesunken. Die Terrorwarnstufe sei von "schwerwiegend" (severe) auf "erheblich" (substantial) abgeschwächt worden, sagte Innenministerin Priti Patel am Montag im Parlament in London. Allerdings blieben Attentate im Vereinigten Königreich weiterhin "wahrscheinlich".

Patel sagte, Grund für die Entscheidung sei, dass es seit November 2020 einen deutlichen Rückgang von Terrorattacken in Europa gegeben habe. Sie forderte aber die Bevölkerung auf, wachsam zu bleiben. "Terrorismus ist nach wie vor eine der direktesten und unmittelbarsten Gefahren für unsere nationale Sicherheit", so Patel.