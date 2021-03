Großbritannien unterstützt Kulturbranche mit 400 Millionen Pfund

Kultureinrichtungen können frühestens am 17. Mai wieder öffnen

Die von der Corona-Pandemie schwer getroffene Kulturbranche in Großbritannien kann auf weitere Staatshilfe zählen. Im neuen Haushalt, den Finanzminister Rishi Sunak an diesem Mittwoch vorstellen will, sind 408 Millionen Pfund (472 Mio Euro) zusätzlich für Museen, Theater und Galerien vorgesehen. Bereits bekannt war ein Wiederaufbaufonds für die Kultur in Höhe von 1,57 Milliarden Pfund.

Großbritannien plant in den kommenden Monaten, alle Corona-Restriktionen stufenweise aufzuheben. Kultureinrichtungen können frühestens am 17. Mai wieder öffnen. "Diese Branche ist ein bedeutender Wirtschaftsmotor und beschäftigt mehr als 700.000 Menschen im Vereinigten Königreich", sagte Sunak einer Mitteilung zufolge. Mit der Unterstützung solle erreicht werden, "dass die Künste auch in den kommenden Monaten und Jahren das Publikum fesseln können".

Um die Finanzspritze für die Kultur, aber auch zahlreiche weitere Hilfspakete zu finanzieren, werden Steuererhöhungen erwartet.