"Großbritanniens jüngster Terrorist" kommt auf Bewährung frei

"Großbritanniens jüngster Terrorist" kommt nach fünf Jahren Haft auf Bewährung frei. Der junge Mann hatte im Alter von 14 Jahren einen Islamisten in Australien angestachelt, auf einer Militärparade Soldaten zu töten. Der Anschlag wurde von der Polizei vereitelt, der Jugendliche wurde zu lebenslanger Haft, mindestens aber fünf Jahren hinter Gittern verurteilt.

Ein Bewährungsausschuss stimmte nun der Freilassung des Mannes unter Auflagen zu - so gelten etwa Beschränkungen, wen er treffen und wo er hingehen darf.

"Nachdem das Gremium die Umstände seiner Straftat, die in der Haft erzielten Fortschritte und die bei den Anhörungen vorgelegten Beweise berücksichtigt hat, war es überzeugt, dass RXG für die Freilassung geeignet ist", teilte der Ausschuss am Montag mit. Der Mann aus der Stadt Blackburn darf in der Öffentlichkeit nur als RXG bezeichnet werden, um seine Wiedereingliederung in die Gesellschaft nicht zu gefährden.

Er war mit 14 Jahren von einem Islamisten im Auftrag der Terrormiliz "Islamischer Staat" rekrutiert worden und hatte dann aus seinem Kinderzimmer Tausende verschlüsselte Nachrichten nach Australien geschickt. Bei der Verurteilung war er 15 Jahre alt.