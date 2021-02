In der westenglischen Stadt Exeter sind am Samstag rund 2.500 Wohnungen und andere Gebäude für die Entschärfung eines Blindgängers aus dem Zweiten Weltkrieg evakuiert worden. Wie die Polizei mitteilte, war die Bombe bereits am Freitag bei Bauarbeiten nahe dem Universitätscampus entdeckt worden. Die Untersuchung und kontrollierte Sprengung werde von Spezialisten der Armee durchgeführt. Auch in England werden immer wieder Fliegerbomben aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt.