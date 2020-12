Große Explosion nahe Bristol - Berichte über mehrere Verletzte

Lagerhaus im Hafenbereich betroffen

In einem Außenbezirk der englischen Stadt Bristol hat es nach Angaben eines örtlichen Rettungsdienstes eine Explosion gegeben. "Wir sind derzeit im Einsatz, nachdem wir wegen einer großen Explosion in Avonmouth alarmiert wurden", teilte der Avon Fire and Rescue Service am Donnerstagnachmittag mit.

Britische Medien berichteten unter Berufung auf die Rettungskräfte, es habe bei dem Vorfall mehrere Verletzte gegeben. Der Zeitung "Bristol Post" zufolge ereignete sich die Explosion in einer Lagerhalle im Bereich des Hafens.