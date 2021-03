Große Filmmesse Comic-Con in San Diego wegen Corona abgesagt

Gerda Hofstätter gewann San Diego Billard Classics Billardspielerin Gerda Hofstätter hat einen Riesenerfolg gefeiert. Die seit 1995 in den USA lebende Kärntnerin gewann am Sonntag (Ortszeit) in Kalifornien mit den San Diego Classics das erste Saisonturnier der WPBA-Damen-Profitour 2010. Die in Friesach geborene und für den BC Standard Klagenfurt spielende Hofstätter feierte damit ihren Comebacksieg.