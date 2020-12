Große Gefühle und ein Funken Hoffnung: "Evermore" von Taylor Swift

US-Popstar lässt ihrem Indie-Ausflug "Folklore" ein Geschwisterchen folgen - Erneut mit Aaron Dessner und Justin Vernon produziert und eingespielt (Von Christoph Griessner/APA)

Ein kleines Déjà-vu zum Jahresende: US-Popstar Taylor Swift hat wie schon im Sommer ein neues Album veröffentlicht, nachdem sie es nur wenige Stunden vorher angekündigt hat. Das seit heute erhältlich "Evermore" ist aber nicht nur in dieser Hinsicht ein Geschwisterchen zu "Folklore", für das Swift vorwiegend reduzierte Singer-Songwriter-Töne nutzte. Erneut geht der Superstar eigene Wege, unterstützt von einer ganzen Riege prominenter Gäste.

"Wir konnten einfach nicht aufhören, Songs zu schreiben", ließ die mehrfache Grammy-Gewinnerin, die am Sonntag ihren 31. Geburtstag feiert, ihre Fans in einem kurzen Statement wissen. "Wir", das umfasst neben Swift allen voran Aaron Dessner. Der Gitarrist der Indierock-Band The National ist wie schon bei "Folklore" ihr kreativer Gegenpol, der bei fast allen Songs seine Finger im Spiel hatte. Aber auch Justin Vernon, Kopf von Bon Iver, ist neuerlich mit von der Partie.

Alles wie gehabt also? Nicht ganz, wagt sich Swift mit ihren Gefährten doch diesmal etwas tiefer in den "folkloristischen Wald", wie sie es selbst beschreibt. Die Dancefloor-Sounds von "Lover" (2019) oder "Reputation" (2017), sie sind hier nicht mal im Ansatz vorhanden. Stattdessen gibt es dunkel-brodelnde Atmosphäre und holpernde Beats wie in "Tolerate it", in dem Swift über eine unerwiderte Liebe singt.

Ein Thema, das in abgewandelter Form mehrfach auftaucht. So etwa im mit eigenwilliger Rhythmik ausgestatteten "Closure", wenn die zerbrochene Beziehung auch ohne emotionalen Abschluss auskommt, das sogar explizit gefordert wird ("I don't need your closure"). Nicht nur hier wird deutlich, dass aus vermeintlichen Niederlagen oder Rückschlägen Kraft gezogen werden kann, man als neuer Mensch hervorgeht.

All das verpackt Swift mit ihrem Team natürlich in gut verdauliche, mainstreamtaugliche Stücke, aber sie kommen weniger poliert daher, als man es erwarten würde. Am besten funktioniert diese Zusammenführung von Pop und Indiefolk, wenn Swift nostalgische Gefühle bedient. "'Tis the damn season" ist ein Paradebeispiel dafür, wie sie mit wenigen Worten Stimmungen und Bilder evoziert, die jedem Coming-of-Age-Drama gut anstehen würden.

Ihre Countrywurzeln bedient die Sängerin wiederum in "No Body, No Crime", einer mit kleinem Twist ausgestatteten Mördergeschichte, die von den Haim-Schwestern gesanglich veredelt wird. Aber auch Dessners Kollegen von The National sind diesmal samt und sonders vertreten, wenn "Coney Island" zum Sehnsuchtsort wird. Dass man gerne folgt, wenn der Popstar ruft, beweist auch Marcus Mumford (Mumford & Sons), dessen Stimme bei "Cowboy Like Me" im Hintergrund zu hören ist.

Und doch, die glitzernde Oberfläche hat es auf "Evermore" bis in den Wald geschafft: "Gold Rush" und "Long Story Short" sind zwei Stücke, die auch auf Swifts älteren, elektronischeren Platten gute Figur gemacht hätten. Da wird das Tempo wieder angezogen, bewegt sich der Popstar aus dem Unterholz in Richtung Showbühne, biegt aber kurz vor dem Rampenlicht wieder ab. Der bombastische Refrain, er bleibt den Anhängern verwehrt.

Dafür endet die 15 Tracks umfassende und eine Stunde dauernde Platte mit einem ihrer schönsten Momente: Gemeinsam mit Justin Vernon liefert Swift im Titelsong einen Kommentar zu diesem verflixten Coronajahr, zu der unglaublichen Ansammlung an Ausnahmesituationen, die die ganze Welt in den vergangenen Monaten über sich ergehen lassen musste (und immer noch muss). "Warum können wir keine Pause haben und uns vergewissern, dass wir wieder groß werden?", raunt Vernon in der Bridge, bevor Swift über eine fragile Klaviermelodie am Ende singt: "Dieser Schmerz ist nicht für immer."

"Evermore" ist natürlich nicht die große Überraschung, die "Folklore" und die darauf enthaltene Neuausrichtung einer der erfolgreichsten Popkünstlerinnen unserer Tage gewesen ist. Dieser Effekt ist weg. Aber trotzdem sind diese Songs nicht einfach nur Überbleibsel einer überlangen Kreativphase, sondern schöne Ergänzung und in vielerlei Hinsicht eigenständige Erweiterung eines Kosmos, der sich über die Jahre schon ziemlich weit ausgedehnt hat. Ein wunderbares Stück Popmusik für alle, denen nach ein bisschen Ablenkung und einem kleinen Hoffnungsschimmer ist.

(S E R V I C E - www.taylorswift.com)