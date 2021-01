Große Resonanz: Frankfurter Städel Museum weitet Online-Führungen aus

Digitale Touren waren Mitte Dezember gestartet und kosten fünf Euro

Aufgrund der hohen Nachfrage sollen die Online-Führungen des Frankfurter Städel Museums und der Liebighaus Skulpturensammlung demnächst erweitert werden. "Die Resonanz ist sehr gut, einige Termine sind bereits ausgebucht", sagte eine Sprecherin. "Wir werden das auf jeden Fall ausweiten." Die digitalen Touren waren Mitte Dezember gestartet. Ziel sei, eine Kunstbegegnung trotz des Lockdowns möglich zu machen und einen gemeinsamen Austausch zu ermöglichen.

Aktuell bietet das Städel mittwochs und donnerstags die virtuellen Führungen für maximal 25 Teilnehmer an. "Begegnen Sie den Kunstwerken der Städel Sammlung einmal anders", heißt es dazu auf der Homepage. Zu Hause auf der Couch, am Schreibtisch in der Mittagspause oder mit der Familie im Wohnzimmer könnten die Kunstwerke entdeckt und gemeinsam mit anderen diskutiert werden. Das benachbarte Liebighaus hat beispielsweise sonntags Online-Touren zur aktuellen Ausstellung "Bunte Götter" im Angebot. Die Teilnahme für die rund einstündigen Veranstaltungen kostet in beiden Häusern fünf Euro.

(S E R V I C E - https://www.staedelmuseum.de/de/angebote/museum-fuer-zu-hause-live)