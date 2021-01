Hackschnitzelsilo stand in Flammen

Der Brand eines Hackschnitzelsilos in einem Hotel in Schattwald (Bez. Reutte) hat in der Nacht zum Sonntag zu einem Großeinsatz dreier Feuerwehren geführt. Das Feuer war gegen 21.25 Uhr bemerkt worden und dürfte nach ersten Erhebungen im Bereich der Förderschnecke aus technischen Gründen verursacht worden sein. Personen wurden nicht verletzt, die Höhe des entstandenen Schadens noch nicht geklärt.