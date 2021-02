Großeinsatz nach zwei Lawinenabgängen im Gasteinertal

Keine Verschütteten - Bergretter aus dem gesamten Tal im Einsatz

Glimpflich sind Donnerstag zu Mittag zwei Lawinenabgänge in Bad Hofgastein im Salzburger Pongau ausgegangen. Ein Großaufgebot an Bergrettern, vier Suchhunde-Teams und drei Rettungshubschrauber waren im Einsatz, in beiden Fällen konnte aber aufgrund von Zeugenangaben bzw. Skispuren, die aus dem Lawinenfeld führten, schon bald Entwarnung gegeben werden, teilte die Bergrettung am Nachmittag mit.

Kurz nach 12.00 Uhr wurde zunächst ein Lawinenabgang im freien Skigelände im Bereich der "Hohen Scharte" gemeldet. Wenige Minuten später ging eine neuerliche Alarmierung ein, weil auch beim "Guggenstein" eine Lawine abgegangen war. Bergretter aus dem gesamten Gasteinertal beteiligten sich an den Einsätzen, die zum Glück bald beendet werden konnten.

Die Bergrettung Salzburg appellierte nach dem heutigen Einsatz erneut an die Bevölkerung, Beobachtungen zu Lawinenabgängen rechtzeitig beim Liftpersonal, der Bergrettung oder der Polizei zu melden, weil dadurch möglicherweise kostspielige und aufwändige Großeinsätze vermieden werden können.