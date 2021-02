Großeinsatz wegen Fund von Fliegerbombe in Lienz

Bahnverkehr eingestellt - Kriegsrelikt bei Bauarbeiten am Bahnhof entdeckt

Der Fund einer Fliegerbombe bei Bauarbeiten am Bahnhof in Lienz in Osttirol hat am Dienstagnachmittag einen Großeinsatz ausgelöst. Der Bereich um den Bahnhof wurde weitgehend abgeriegelt und der Bahnverkehr vorübergehend eingestellt, bestätigte ein Sprecher der Polizei gegenüber der APA einen Bericht des ORF Tirol.

Die Fliegerbombe soll laut dem ORF Tirol aus dem Zweiten Weltkrieg stammen und rund 500 Kilogramm schwer sein. Sie soll im Bereich des Bahnhofseingangs gefunden worden sein. Der Entminungsdienst befand sich laut Polizei noch auf der Anfahrt.