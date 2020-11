"Großes Bürgerkriegspotenzial" - Sorge vor Eskalation in Äthiopien

Experte Ottacher: Situation "nicht überraschend" - Chaos im Land destabilisiert gesamte Region

Angesichts der andauernden Offensive des äthiopischen Militärs in der Region Tigray wächst national und international die Sorge vor einer zunehmenden Eskalation und einer Destabilisierung der gesamten Region. Die Situation habe definitiv großes "Bürgerkriegspotenzial", sagt Friedbert Ottacher, Experte für Entwicklungszusammenarbeit und Afrika-Kenner. Für den äthiopischen Premier und Friedensnobelpreisträger Abiy Ahmed, aber auch für ganz Äthiopien, stehe viel auf dem Spiel.

"Äthiopien darf keinesfalls ins Chaos abgleiten", warnt Ottacher im Gespräch mit der APA. Das ostafrikanische Land gilt als Stabilitätsanker am sonst eher instabilen Horn von Afrika, ist Sitz der Afrikanischen Union (AU) sowie vieler internationaler Botschaften in der Region und nicht zuletzt ein beliebtes Land in Sachen Entwicklungszusammenarbeit (EZA). Ottacher betreut und koordiniert die Projekte der österreichischen Entwicklungsorganisation HORIZONT3000 in dem Land.

Dass es in einem Staat wie Äthiopien mit fast 100 verschiedenen Ethnien zu einer Auseinandersetzung wie der aktuellen kommt ist für Ottacher "im Grunde überhaupt nicht überraschend. Viele Schritte haben zu der Situation geführt, wie wir sie jetzt im Nordosten des Landes sehen".

Über Jahrzehnte kontrollierten die Tigrayer, obwohl sie nur sieben Prozent der Bevölkerung stellen, den Staat, der fast 14 Mal so groß ist wie Österreich. Als Abiy 2018 an die Macht kam, begann er das Land langsam zu öffnen und die Tigrayer zu entmachten. Seither fühlen sich diese von der Zentralregierung vernachlässigt. Genauso wie übrigens die zweitgrößte Ethnie, die Oromo, die den Premier durch Proteste im Sommer stark unter Druck brachten.

Die Region Tigray, südlich von Eritrea gelegen, unterscheidet sich aber von anderen "Unruheregionen": "Ein Großteil des militärischen Arsenals des Landes befindet sich in Tigray, und weil viele Tigrayer früher führende Positionen im Militär hatten, gibt es auch genug Leute, die sich damit auskennen", erklärt Ottacher, der die Region deshalb als "Pulverfass" bezeichnet.

Auch die Versöhnungspolitik mit dem Nachbarland Eritrea, für die Abiy 2019 den Friedensnobelpreis erhielt, wurde in Tigray nicht unbedingt goutiert. Mit dem Verbot der Wahlen nahmen die Spannungen zwischen der Zentralregierung und der in der Region herrschenden Tigray Volksbefreiungsfront (TPLF) seit September weiter zu, vor rund einer Woche startete Abiy dann die umstrittene militärische Operation.

Zwar beteuerte der Regierungschef, er habe die Differenzen mit der TPLF-Führung friedlich lösen wollen. Doch alle Verhandlungen sind trotz internationaler Bemühungen gescheitert, die Fronten seien sehr verhärtet, sagt Ottacher. Möglicherweise habe Abiy mit dem Vorgehen in Tigray auch ein Exempel statuieren wollen. "Die größte Sorge Abiys ist jedenfalls, dass der Staat zerbricht", meint der Ostafrika-Experte in Anspielung auf mögliche weitere Autonomiebestrebungen, sollte der Premier einer Region mehr Rechte einräumen.

Abiy habe mit der Öffnung des Landes, für die er international gelobt wurde, die "Geister aus der Flasche gelassen". Die Schnelligkeit und "Dynamik", mit der sich die Situation daraufhin entwickelte, habe der frühere Oberstleutnant wohl unterschätzt, so Ottacher. "Äthiopien ist einfach sehr schwer zu regieren." Zudem habe der Premier zumindest teilweise nicht die richtigen Prioritäten gesetzt und sei gewisse Dinge, etwa die Situation der rund 2,7 Millionen Binnenvertriebenen (Internationally Displaced People/IDP), "zu langsam angegangen".

Die momentane Stimmung in dem knapp 110-Millionen-Einwohnerland beschreibt Ottacher als "extrem aufgekratzt". "Das schlimmste wäre ein Bürgerkrieg in Tigray, der dann vielleicht auf das gesamte Land übergreift." Ganz unrealistisch ist das nicht, leben doch Tigrayer in ganz Äthiopien verstreut. Für das Horn von Afrika wäre das "fatal". Nicht nur die Terrormiliz Al-Shabaab könnte sich die instabile Lage zunutze machen.

Auch die vielen Entwicklungserfolge, die die Region und insbesondere Äthiopien in den vergangenen Jahren machte - stetig hohes Wirtschaftswachstum, Verminderung des Anteils der in extremer Armut Lebenden, weniger Kindersterblichkeit, bessere Gesundheitsvorsorge und Bildung - könnten durch die Unruhen konterkariert werden. Bereits seit 1993 ist Äthiopien Schwerpunktland der Österreichischen Entwicklungszusammenarbeit. HORIZONT3000 unterstützt seit 20 Jahren Projektpartner vor Ort.

(Das Gespräch führte Christina Schwaha/APA)