Großhändler Metro durch Coronakrise belastet

Metro will in Asien profitabel werden Der deutsche Handelskonzern Metro will seine Geschäfte in den Schwellenländern deutlich stärken und in Asien den Sprung in die Gewinnzone schaffen. "Bis 2013 wollen wir mit jedem Land in Asien profitabel sein", sagte Metro-Vorstandsmitglied Frans Muller dem "Handelsblatt".