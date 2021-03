Großhandelspreise im Februar 2021 um 2,2 Prozent gestiegen

Uhren und Schmuck im Jahresvergleich deutlich teurer, Spritpreise gingen um 3,2 Prozent zurück

Die Großhandelspreise sind im Februar 2021 im Jahresvergleich um 2,2 Prozent gestiegen, gegenüber dem Vormonat Jänner 2021 erhöhte sich der Index um 1,5 Prozent. Für den heurigen Februar betrug der Index der Großhandelspreise (GHPI 2020) nach vorläufigen Berechnungen der Statistik Austria 104,6 Punkte.

Hauptverantwortlich für den Indexanstieg gegenüber Februar 2020 waren die gestiegenen Preise für Altmaterial und Reststoffe (plus 63,1 Prozent), Eisen und Stahl (plus 26,6 Prozent) sowie Gummi und Kunststoffe in Primärformen (plus 19,4 Prozent).

Auch Getreide, Saatgut und Futtermittel, landwirtschaftliche Maschinen, Ausrüstung und Zubehör sowie Uhren und Schmuck verteuerten sich deutlich. Signifikante Preissenkungen verzeichneten lebende Tiere, feste Brennstoffe, sonstige Mineralölerzeugnisse, Häute und Leder sowie Treibstoffe. Letztere verzeichneten im Jahresvergleich ein Minus von 3,2 Prozent.