Großhandelspreise im Jänner stabil

Statistik Austria: Marginaler Rückgang von 0,1 Prozent im Jahresabstand - Plus von 2,1 Prozent gegenüber dem Vormonat - Vorläufige Daten

--------------------------------------------------------------------- KORREKTUR-HINWEIS In APA0104 vom 05.02.2021 muss es im Untertitel und im ersten Absatz, zweiten Satz richtig heißen: ... Rückgang von 0,1 Prozent ... (nicht: Anstieg von 0,1 Prozent) ---------------------------------------------------------------------

Die Großhandelspreise haben sich zum Jahresauftakt auf Vorjahresniveau stabilisiert. Heuer im Jänner gab es einen geringfügigen Rückgang von 0,1 Prozent im Vergleich zum Jänner 2019, wie aus vorläufigen Berechnungen der Statistik Austria von heute, Freitag, hervorgeht. Gegenüber dem Vormonat Dezember erhöhte sich der Großhandelspreisindex (GHPI) um 2,1 Prozent.

Im Jahresabstand deutlich verbilligt haben sich sonstige Mineralölerzeugnisse (minus 18,6 Prozent), lebende Tiere (minus 14 Prozent), Motorenbenzin inklusive Diesel (minus 12 Prozent), feste Brennstoffe (minus 9 Prozent) sowie Häute und Leder (minus 5,5 Prozent).

Die massivsten Preisanstiege gab es bei Altmaterial und Reststoffen (plus 45,8 Prozent), Eisen und Stahl (plus 20,6 Prozent), landwirtschaftlichen Maschinen, Ausrüstungen und Zubehör (plus 16,2 Prozent) sowie bei Uhren und Schmuck (plus 13,1 Prozent). Spürbar teurer wurden darüber hinaus Getreide, Saatgut und Futtermittel (plus 11,9 Prozent), Gummi und Kunststoffe in Primärformen (plus 9,8 Prozent) sowie Bücher, Zeitungen und Zeitschriften (plus 5,6 Prozent).

Gegenüber dem Vormonat Dezember verteuerten sich im Jänner vor allem Altmaterial und Reststoffe (plus 22 Prozent), Eisen und Stahl (plus 18 Prozent), Gummi und Kunststoffe in Primärformen (plus 9,3 Prozent), Häute und Leder (plus 8,9 Prozent) sowie sonstige Mineralölerzeugnisse (plus 6,7 Prozent). Weiters erhöhten sich die Preise für Getreide, Saatgut und Futtermittel (plus 4,8 Prozent), Obst, Gemüse und Kartoffeln (plus 4,6 Prozent), Motorenbenzin inklusive Diesel (plus 4,2 Prozent) sowie Bücher, Zeitungen und Zeitschriften (plus 3 Prozent). Merklich billiger wurden hingegen technische Chemikalien (minus 2,3 Prozent).