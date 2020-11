Großhandelspreise im Oktober um 4,1 Prozent gesunken

Die Großhandelspreise sind im Oktober im Vergleich zum Vorjahresmonat um 4,1 Prozent gesunken, wie die Statistik Austria mitteilte. Der Rückgang hat sich damit abgeflacht. Im September hatte der Preisrückgang noch 5 Prozent betragen. Billiger als vor einem Jahr waren im Oktober etwa Sprit, Mineralölerzeugnisse und feste Brennstoffe, teurer unter anderem Uhren und Schmuck sowie Obst und Gemüse. Im Vergleich zum Vormonat September stiegen die Großhandelspreise um 0,6 Prozent.

Das Minus im Vergleich zu Oktober 2019 sei vor allem auf teils auf erhebliche Preisrückgänge bei sonstigen Mineralölerzeugnissen (minus 31,3 Prozent), Motorenbenzin inkl. Diesel (minus 18,7 Prozent), festen Brennstoffen (minus 10,9 Prozent), Häuten, Fellen und Leder (minus 10,4 Prozent) sowie lebenden Tieren (minus 10,2 Prozent) zurückzuführen, so die Statistik Austria am Freitag in einer Pressemitteilung. Preissteigerungen habe es vor allem bei Uhren und Schmuck (plus 19,6 Prozent), Altmaterial und Reststoffen ( Plus 8,8 Prozent), Obst, Gemüse und Kartoffeln (plus 6,6 Prozent) sowie Blumen und Pflanzen (plus 4,9 Prozent) gegeben.