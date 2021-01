Grüne begrüßen mögliches Impeachment-Verfahren gegen Donald Trump

Ernst-Dziedzic warnt vor Aktionen am Samstag in Österreich

Die österreichischen Grünen begrüßen das mögliche Amtsenthebungsverfahren gegen US-Präsident Donald Trump. Vor der für Mittwoch erwarteten Kongressabstimmung betonte außenpolitische Sprecherin der Grünen Ewa Ernst-Dziedzic: "Nach der beispiellosen Entfesselung eines extremistischen und teilweise bewaffneten Mobs durch den US-Präsidenten höchstpersönlich, wäre es ein folgerichtiger Schritt, wenn das US-Repräsentantenhaus diesen nun rechtlich zur Rechenschaft ziehen will."

Eine vorzeitige Amtsenthebung könnte den weiteren politischen Ambitionen des Noch-Präsidenten nach seiner auslaufenden Amtszeit einen Riegel vorschieben. "Ein Mann an der Spitze des Staates, der die demokratischen Grundfesten seines Landes derart mit Füßen tritt, hat in einem politischen Amt nichts verloren", betonte Ernst-Dziedzic in einer Aussendung, die auch für Wachsamkeit in Österreich plädierte.

"Es wäre naiv zu glauben, dass wir Österreich oder anderswo in Europa vor solchen Szenen, wie wir sie in den USA gesehen haben, gefeit wären." Sie verwies darauf, dass auch in Österreich Aktivisten der sogenannten Querdenker-Szene für den Samstag zu einem "Tag der Befreiung" aufgerufen haben. Appelle zum Sturm auf das Parlament und andere staatliche Institutionen sowie die unverhohlene Aufforderung zu Gewaltanwendung gegen Vertreter des Staates seien auf Social-Media-Seiten und in Telegram-Kanälen mittlerweile die Regel.

Trump hat sich mit den Vorfällen vom vergangenen Mittwoch, als er seine Anhänger bei einer Großkundgebung mit falschen Wahlmanipulationsvorwürfen zum Sturm auf das Kapitol angestachelt hatte, ins politische Aus geschossen. Die Demokraten seines Nachfolgers Joe Biden wollen Trumps Ära mit einer formellen Amtsenthebung besiegeln. Ob dieses Ansinnen Erfolg haben wird, ist unklar. Dafür ist nämlich eine Zwei-Drittel-Mehrheit im von den Republikanern dominierten Senat erforderlich.