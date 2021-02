Grüne Burgenland stimmen sich auf Gemeinderatswahlen 2022 ein

Erste Klausur des neuen Landesvorstandes fand online statt

Mit der Corona-bedingt online abgehaltenen ersten Klausur des im November neu gewählten Landesvorstandes haben sich die burgenländischen Grünen am Samstag auf die Gemeinderatswahlen 2022 eingestimmt. Schwerpunkte waren einer Aussendung zufolge die strategische Planung und die Einbindung von Bürgerinnen und Bürgern in politische Entscheidungen auf Landes- und Kommunalebene.

"Wer sich in einer Gemeinde gegen die traditionellen Mehrheiten engagieren will, spürt oft kalten Gegenwind. Den persönlich Engagierten wollen wir Mut machen und sehr konkrete Hilfestellungen zur Rückenstärkung in der Gemeinde bieten", erklärte Landessprecherin Regina Petrik. Die Landespartei will die Orts- und Bezirksgruppen organisatorisch unterstützen.

Auch das Thema der Bodenversiegelung schlage auf kommunaler Ebene auf, so Petrik. Hier gebe es "sehr konkrete Gestaltungsmöglichkeiten im Sinne des Klimaschutzes".

Bei der Klausur war auch Michael Bacher als neu gewählter Landesgeschäftsführer dabei. Er wird Anfang April die Funktion von Martina Hajdusich übernehmen. "In der ersten Phase geht es jetzt einmal darum, alle Bezirksgruppen und Gemeinderätinnen und Gemeinderäte kennenzulernen. Im zweiten Schritt habe ich dann die Gemeinderatswahl im Blick", sagte Bacher am Samstag.