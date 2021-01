Grüne erinnern an inhaftierten Saudi-Politgefangenen Badawi

Ernst-Dziedzic: König-Abdullah-Zentrum "in Österreich fehl am Platz"

Die Grünen haben an das Schicksal des in Saudi-Arabien inhaftierten Bloggers und Menschenrechtsaktivisten Raif Badawi erinnert, der mittlerweile fast zehn Jahre hinter Gittern sitzt und kürzlich seinen neunten Geburtstag in Folge im Gefängnis verbracht hat. Die Grüne Menschenrechtssprecherin Ewa Ernst-Dziedzic bekräftigte am Freitag zudem die Forderung nach der Schließung des König-Abdullah-Zentrums für interreligiösen und interkulturellen Dialog (KAICIID) in Wien.

"Saudi-Arabien war in den letzten Jahren bemüht, sein Image als Schurkenstaat zu verbessern. Mehr als Feigenblattpolitik ist dabei bisher nicht herausgekommen", sagte Ernst-Dziedzic laut Aussendung. "Deswegen war unsere Position zum König-Abdullah-Zentrum (KAICIID) in Wien stets klar: Solange in Saudi-Arabien Menschenrechte, Religions- und Meinungsfreiheit mit Füßen getreten werden, ist ein Toleranz suggerierendes Zentrum in Österreich fehl am Platz."

Badawi sei weit mehr als "nur" ein politischer Gefangener ist. "Sein Name ist schon lange eine Anklage gegen ein Frauen- und Menschenrechte verachtendes Regime", sagte die Grüne Vizeklubchefin. Badawi stehe stellvertretend für das Schicksal von 3.000 weiteren Inhaftierten, "die allein aufgrund ihres grundlegenden Rechts zur freien Meinungsäußerung in saudi-arabischen Gefängnissen sitzen".

Die wöchentliche Mahnwache der Grünen vor dem KAICIID-Zentrum sei aufgrund des Lockdowns in den digitalen Raum verlegt worden. Die nächste physische Mahnwache finde unter strengen Covid-Auflagen am 22. Jänner statt, kündigten die Grünen an.

Das KAICIID wurde 2012 von Österreich, Spanien und Saudi-Arabien gegründet und wird zum Großteil von Riad finanziert. Es soll den interreligiösen und interkulturellen Dialog fördern. Der Vatikan hat Beobachterstatus. Rufe nach der Schließung des im Palais Sturany an der Wiener Ringstraße ansässigen Zentrums wurden unter anderem wegen des brutalen Vorgehens der saudischen Regierung gegen Demonstranten und Regimekritiker laut. Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) hatte bereits im Jänner 2020 in einem APA-Interview angekündigt, Österreich werde sich "elegant zurückziehen", wenn die Vorgaben aus dem Regierungsprogramm nach einer Reform des Zentrum nicht erfüllt würden. Im Sommer 2020 gab es zudem Medienberichte über einen bevorstehenden Umzug des KAICIID nach Genf. Bisher wurden diese allerdings nicht offiziell bestätigt.