Grüne kritisieren EU-Kommission für Unterstützung von Fleischwerbung

Werbekampagne war 2019 für drei Jahre genehmigt worden

Eine millionenschwere Werbekampagne für Rindfleisch aus Europa ist bei Grünen-Europaabgeordneten auf scharfe Kritik gestoßen. "3,6 Millionen Euro der 4,5 Millionen Euro teuren Kampagne, die auch den Rindfleischabsatz in Deutschland, Portugal und Frankreich ankurbeln soll, kommen aus Brüssel", teilte der agrarpolitische Sprecher der Grünen im EU-Parlament, Martin Häusling, am Mittwoch mit.

Zudem kritisierte er: "Wir können nicht in einer Zeit, in der jegliche Anstrengung für den Klimawandel auch von der Landwirtschaft gefordert wird, das vermehrte Essen von Fleisch bewerben." Die Werbekampagne wurde nach offiziellen Angaben 2019 genehmigt und ist auf drei Jahre angelegt. Das Vorhaben wird - neben den EU-Geldern - aus Belgien und Spanien finanziert. Die EU-Kommission schreibt über das Projekt: "Ziel dieser Kampagne ist es, die Verbraucher anzuregen, keine stereotype Vorstellung von rotem Fleisch zu haben." In den vergangenen Jahren sei der Konsum von frischem Fleisch zunehmend zurückgegangen.