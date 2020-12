Grüne prüfen weitere Anzeigen rund um Wirtschaftskammer-Wahlen

Ermittlungen wegen Wahlbetrugs laufen

Die Grüne Wirtschaft prüft wegen mutmaßlicher Betrügereien bei den vergangenen Wirtschaftskammerwahlen in mehreren Bundesländern weitere Anzeigen wegen Wahlbetrugs und Amtsmissbrauchs. Ermittlungen laufen bereits. Insgesamt habe bei den Wahlen auch die Aufsichtsbehörde versagt. Für diese sei Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (ÖVP) politisch verantwortlich und daher gefordert, die Rolle der Aufsichtsbehörde zu klären, so Sabine Jungwirth von der Grünen Wirtschaft.

"An einer Reform des Wahlrechts, das Wahlkartenmanipulationen künftig ausschließt, und einer lückenlosen Aufklärung führt kein Weg vorbei", so Jungwirth am Sonntag in einer Aussendung. Ein Antrag - der noch vor den vergangenen Wahlen eingebracht worden war - wonach die Wählergruppen auf das Einsammeln von Wahlkartenanträgen und Wahlkarten in den Betrieben zu verzichten sollen, sei aber vom ÖVP-Wirtschaftbund (WB), dem Sozialdemokratischen Wirtschaftsverband (SWV) und der Freiheitlichen Wirtschaft (FW) abgelehnt worden.

Laut Grünen werden diese Fraktionen bzw. einzelnen Vertreter dieser in einigen Bundesländern nun als Beschuldigte geführt. Im Zuge der Ermittlungen sei festgestellt worden, dass neben Funktionären auch Personal der Wirtschaftskammer an den Manipulationen beteiligt war. Außerdem wurden die Wahlbehörden nur in wenigen Ausnahmefällen wie etwa in Kärnten von sich aus aktiv, sondern teils gar nicht, teils erst Tage nach dem Einbringen von Sachverhaltsdarstellungen der Grünen Wirtschaft. "Auch die Aufsichtsbehörde hat hier versagt", sagt Jungwirth.

"Wahlbetrug wird von mir und der Gesamtorganisation nicht toleriert", teilte Wirtschaftskammerpräsident Harald Mahrer (ÖVP-Wirtschaftsbund) zu den Vorwürfen zuletzt der APA mit. "Die Wahlbetrugsvorwürfe müssen nun von den zuständigen Behörden lückenlos aufgeklärt werden. Sobald die Ermittlungen abgeschlossen sind, wird auf Basis der vorliegenden Ergebnisse über Konsequenzen entschieden."