Grüne Wirtschaft macht Budgets der Wirtschaftskammer öffentlich

Zahlen der einzelnen Landeskammern und Fachverbände aber auch Kritik an einzelnen Ausgaben

Die Grüne Wirtschaft macht die Budgetzahlen der Wirtschaftskammer öffentlich. Dazu hat die Grüne Wirtschaft Links zu den Budgetvoranschlägen der Wirtschaftskammer Österreich wie auch der Bundesländerkammern und der Fachgruppen auf eine eigene Homepage gestellt (https://wk-glasklar.gruenewirtschaft.at/). Von dort aus sind auch einzelne aus Sicht der Grünen kritische Ausgabenposten zugänglich.

Die Grünen in der Wirtschaftskammer haben unter anderem eine Bewirtung rund um den Opernball, die Kosten für die neue Plattform Kaufhaus Österreich oder Unregelmäßigkeiten bei der Kammerwahl angeprangert. Entscheidungen über die Mittelverwendung bei der Wirtschaftskammer würden häufig in kleinem Kreis und hinter verschlossenen Türen erfolgen, dem soll die neue Homepage entgegenwirken, schreibt Sabine Jungwirth, Bundessprecherin der Grünen Wirtschaft, in einer Aussendung. Über diese Plattform will die Grüne Wirtschaft auch über künftige Entwicklungen in der Kammer berichten.