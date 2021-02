Grüne wollen Putsch in Myanmar im Nationalrat behandeln

Ernst-Dziedzic will gemeinsame Reaktion mit anderen Staaten

Die Grünen wollen den Militärputsch in Myanmar in den Österreichischen Nationalrat bringen. Die außenpolitische Sprecherin der Grünen, Ewa Ernst-Dziedzic, kritisiert in einer Aussendung die mögliche Anklage gegen die bisherigen Regierungschefin Aung San Suu Kyi scharf. Damit "geben die Putschisten klar zu verstehen, dass sie nicht im geringsten bereit sind, die internationalen Appelle nach einer Wiederherstellung der demokratisch gewählten Regierung zu berücksichtigen".

"Gemeinsam mit europäischen und internationalen Partnern müssen wir den demokratischen Wandel Myanmars unterstützen," so Ernst-Dziedzic am Mittwoch. Der demokratische Wille der Bevölkerung müsse respektiert werden. Sie verlangte zudem die sofortige Freilassung sämtlicher Festgenommenen.

Die außenpolitische Sprecherin kündigte außerdem an, die Angelegenheit in den Nationalrat bringen zu wollen. Damit solle mit den anderen Parlamentsparteien eine gemeinsame Reaktion mit anderen demokratischen Staaten gefunden werden. Der UN-Sonderberichterstatter zur Lage der Menschenrechte in Myanmar, Tom Andrews, Sanktionen, forderte etwa ein Waffenembargo, hieß es in der Aussendung.

Ernst-Dziedzic machte auch auf die akute Notlage der Rohingya aufmerksam: "Es braucht hier dringend konkrete Hilfe". Die muslimische Minderheit wird in Myanmar systematisch diskriminiert. Mehr als eine Million Rohingya sind seit 2017 vor den brutalen Übergriffen des Militärs nach Bangladesch geflohen.