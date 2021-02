Grünen-Studie will Betrug bei EU-Agrarförderungen offenlegen

Studie zu Bulgarien, Tschechien, Ungarn, Rumänien und der Slowakei

Eine am Donnerstag veröffentlichte Studie der Grünen/EFA-Fraktion im EU-Parlament sieht die Umsetzung der EU-Agrarförderungen in Bulgarien, Tschechien, Ungarn, Rumänien und der Slowakei als "höchst problematisch" an. Bei der Auszahlung der Mittel gebe es "systematische Vorteile für große Betriebe, deren Manager in der Regel enge Verbindungen zu den regierenden Parteien in ihren Ländern haben", heißt es in dem Bericht "Where does the EU money go?".

Skizziert werden darin laut Aussendung aktuelle Fälle, wie etwa die Firma Agrofert des tschechischen Ministerpräsidenten Andrej Babis oder die staatliche Einmischung durch die Fidesz-Regierung in Ungarn. "Die Studie legt offen, wie sich Geschäftsleute, Politikerinnen und Politiker mit Betrug und Korruption an EU-Agrarförderungen bereichern", so Thomas Waitz, EU-Abgeordneter der Grünen und Ko-Vorsitzender der Europäischen Grünen Partei. Er fordert im Rahmen der Gemeinsamen Europäischen Agrarpolitik (GAP), die derzeit verhandelt wird, eine Deckelung der Direktzahlungen auf 100.000 Euro sowie eine stärkere Kontrolle der EU-Förderungen durch die EU-Anti-Betrugsbehörde OLAF.

Der Bericht zu den fünf osteuropäischen EU-Staaten stellte zudem fest, dass "die vorhandenen Instrumente der GAP zur Unterstützung der Kleinbauern einfach nicht vollständig" genutzt werden. Kleinbauern seien oft mit "einem hohen bürokratischen Aufwand konfrontiert, der sie oft davon abhält oder demotiviert, Fördermittel zu beantragen." Die Studie zeige auch, dass es "Fälle gibt in denen die großen Betriebe bei der Umsetzung von Fördermitteln bevorzugt behandelt werden", heißt es in dem Bericht weiter.

Die Aufspaltung von Unternehmen scheint der Studie zufolge zum Beispiel in Bulgarien oder Ungarn, wo Landwirte ihre Ländereien in mehrere Unternehmen aufteilen, "gängige Praxis" zu sein. Ein ähnliches Problem sei auch von Kleinbauern in der Tschechischen Republik festgestellt worden. Die Bericht verweist zudem "auf einen Mangel an Transparenz und öffentlichen Zugang zu Daten bezüglich der Vergabe der Subventionen".

