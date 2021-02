Günter Meusburger neuer Geschäftsführer des Gemeindeverbands in Vbg.

Steht auch an der Spitze des Umweltverbands und der Gemeindeinformatik GmbH

Günter Meusburger (34) ist am Donnerstag zum neuen Geschäftsführer des Vorarlberger Gemeindeverbands bestellt worden. Er folgt Otmar Müller nach, der im Sommer in Pension geht. Meusburger wird außerdem die Geschäfte des Vorarlberger Umweltverbands führen, die Leitung der Gemeindeinformatik GmbH hat er bereits im Jänner übernommen. Die Bestellung eines gemeinsamen Geschäftsführers erfolgte im Zuge der Neustrukturierung der drei Organisationen im Gemeindehaus in Dornbirn.

Umweltverband und Gemeindeinformatik waren organisatorisch bereits zu Beginn des Jahres 2020 unter dem Dach des Gemeindeverbands vereint worden. Zum Stellvertreter von Meusburger ist Daniel Peschl (41) ernannt worden, er ist Finanzexperte des Gemeindeverbands. Hansjörg Reisch, der interimistisch an der Spitze der Gemeindeinformatik GmbH gestanden war, erhielt Anfang Jänner die Prokura. Der bisherige Geschäftsführer des Umweltverbands, Herbert Koschier, bleibt Leiter des Bereichs Abfallwirtschaft des Vorarlberger Gemeindeverbands.