Guerilla-Autorin im Gorillafell: Daniela Emmingers "Zirkus.Braunau"

Ein "Glamourstück für politisch schwierige Zeiten" erweist sich als Schelmenstück zwischen literarischem Aktionismus und tierischem Spaß (Von Wolfgang Huber-Lang/APA)

Ist es literarischer Aktionismus? Polit-Karneval? Oder einfach ein tierischer Spaß? Eines ist Daniela Emmingers "Zirkus.Braunau" jedenfalls sicher nicht: ein herkömmliches Buch. In Prolog und Epilog, drei Zwischenspiele und fünf Akte gegliedert, nennt die 1975 im oberösterreichischen Vöcklabruck geborene Autorin es "ein österreichisch-europäisches Glamourstück für politisch schwierige Zeiten". Eine Theaterfassung gibt es bereits. Nun also der "Roman". Emmingers sechster.

Eingebettet in "Max und Moritz"-Zitate geht es um Folgendes: Die "Guerilla-Gorilla-Autorin" gibt ihrem Wunsch nach vorübergehender Metamorphose ganz unkonventionell nach und ersteht bei Witte am Nachmarkt ein Affenkostüm. Häutung statt Luftveränderung. In ihren eigenen vier Wänden praktiziert sie zeitweise eine äffische Zweitexistenz. Und bekommt - frei nach Kafkas "Bericht für eine Akademie" - neue Einsichten in menschliche und tierische Identitäten. Die zweite Handlungs- und Überlegungsebene spielt in Braunau: Emminger verfolgt nicht nur die seit vielen Jahren anhaltende Diskussion um die künftige Nutzung des Hitler-Geburtshauses, andererseits den rechtsradikalen Tourismus, der 2017 eine besondere Facette erfährt: Ein junger Mann mit Schnauzbart macht als Double "Harald Hitler" weltweit Schlagzeilen. Und in der Autorin wächst der Wunsch nach einem Vor-Ort-Termin als selbst ernannte antifaschistische Eingreiftruppe im Affenfell. Gorillataktik quasi.

Was sich dann am 13. Februar 2017 im verschneiten Braunau abspielt, immer wieder unterbrochen von Regieanweisungen, ist ein Schelmenstück sondergleichen, in dem Harald Hitler und zwei Polizisten die Hauptrollen spielen. Wer sich bereits hier fragt, was dabei Fakt und was Fiktion gewesen sein mag, kann sich trösten: Es kommt noch viel besser, drastischer, actionreicher. "Zirkus.Braunau" ist nämlich ein wildes Fantasiespiel, in dem der Glaube, am friedlich-äffischen Gemüt könne die Welt genesen, ebenso immer heftigere Kapriolen schlägt wie die Vorstellung, Braunau könne sich tatsächlich zum Pilgerort der wiedererstarkten internationalen Rechten entwickeln. Das führt Emminger in die Zukunft und zu kriegerischen, immer gewalttätigen Szenarien, bei denen die Auseinandersetzung Mensch vs. Affe ganz logisch zum "King Kong"-Showdown führt. Dann ist es nur noch ein kleiner Riesenaffenschritt von der Spitze des Empire State Buildings zur Spitze des Braunauer Kirchturms von St. Stephan, wohin sich die "Guerilla-Gorilla-Autorin" vor den anrückenden braunen Horden geflüchtet hat.

Und wem von so viel Turbulenz, den Verwirrspielen um Camouflagen sonder Zahl und dem immer wieder eingestreuten politisch-weltanschaulichen Überbau dann gehörig der Kopf brummt, für den hat Emminger wenigstens einen tröstlichen Schlusssatz parat: "Alles ist gut."

(S E R V I C E - Daniela Emminger: "Zirkus.Braunau", Verlag Bibliothek der Provinz, 218 Seiten, Broschur, 22 Euro)