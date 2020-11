Gurktaler verkaufte Marke Leibwächter an Schweizer Marussia Beverages

Kaufvertrag am 25. November unterzeichnet

Die Kräuterspirituosenfirma Gurktaler hat die Marke Leibwächter an die Schweizer Marussia Beverages AG verkauft, gab das Unternehmen am Mittwoch bekannt. Die börsennotierte Gurktaler vertreibt neben dem Kräuterbitter Leibwächter auch die Marken Rossbacher und Gurktaler. Der Kaufvertrag über den Verkauf der Marke Leibwächter sei am heutigen 25. November unterzeichnet worden, heißt es laut Aussendung.

Die Übertragung soll nach erfolgreichem Closing mit Wirkung zum 11. Jänner 2021 erfolgen.

Gurktaler erwartet für das Geschäftsjahr 2020/2021 Absatz- und Umsatzrückgänge im Ausmaß zwischen 10 und 20 Prozent, vor allem im Exportgeschäft, geht aus dem Ausblick des aktuellen Geschäftsberichtes hervor.