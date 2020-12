Guru der Detox-Diät Henri Chenot im Alter von 77 Jahren gestorben

In seinem Luxushotel in Meran unterzogen sich Stars wie Maradona, Berlusconi und Ronaldo Entgiftungskuren

Der Gesundheits-Guru Henri Chenot ist im Alter von 77 Jahren gestorben. Der gebürtige Katalane und französische Staatsbürger, der im Meraner Nobelhotel "Hotel Palace Meran" VIPs aus der ganzen Welt mit seiner Detox-Methode behandelte, ist nach einer Krebserkrankung in einer Privatklinik in Lugano gestorben, berichteten Südtiroler Medien.

Im Hotel Palace betreute Chenot Promis wie Silvio Berlusconi, Luciano Pavarotti und den vor wenigen Tagen verstorbenen argentinischen Nationalhelden Diego Armando Maradona. Auch Stars wie Cristiano Ronaldo und Naomi Campbell zählten zu seinen Kunden. Durch seine "Methode Chenot" und einer hochmodernen medizinischen Gesundheitsabteilung wurden Meran und das Palace zum Magnet für viele VIPs.

In den 1980er-Jahren kamen Chenot und seine Frau nach Südtirol. Sie verwandelten das Hotel Palace in Meran in ein angesehenes Entgiftungszentrum für Wohlhabende. Chenots Herangehensweise an Gesundheit und Wohlbefinden führte ihn dazu, sein Konzept der "Biotechnologie " (der Wissenschaft des Lebens) und die mittlerweile berühmte Chenot-Methode zu entwickeln, bei der die Physiologie wieder ins Gleichgewicht gebracht wird. Die Chenot-Methode vereint Grundsätze der traditionellen chinesischen Heilkunst mit modernsten wissenschaftlichen Erkenntnissen aus der westlichen Medizin sowie einem eigenen Ernährungskonzept. Im Jänner 2020 verließ Chenot das "Palace" , um sich eine Auszeit zu gönnen.