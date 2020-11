Thomas Keppert, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Immobilientreuhänder und Sachverständiger, ist am 25. November im Alter von 66 Jahren verstorben, wie seine Kanzlei am Montag mitteilte. Keppert war als Sachverständiger in einigen prominenten Gerichtsverfahren engagiert, aber auch langjähriger Vorsitzender des Fachsenats für Steuerrecht der Kammer der Wirtschaftstreuhänder und Mitglied mehrerer Steuerreformkommissionen.