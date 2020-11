Guterres zu Afghanistan: Hilfe braucht Frieden

Geberkonferenz in Genf begonnen

UNO-Generalsekretär Antonio Guterres hat wohlhabende Länder zu einer weiteren Unterstützung Afghanistans aufgerufen. Frieden in dem bürgerkriegsgeschüttelten Land sei eine wichtige Voraussetzung, um die ehrgeizigen Entwicklungs- und Reformpläne umzusetzen, sagte Guterres am Dienstag zum Auftakt einer Geberkonferenz in Genf. "Ich appelliere an alle Seiten, die Anstrengungen für einen sofortigen, bedingungslosen Waffenstillstand zu verdoppeln", sagte er.

Bei der Geberkonferenz sollen Spenden für die nächsten vier Jahre zusammenkommen. Das Land strebt an, ab 2025 auf eigenen Füßen zu stehen. 2016 waren bei einer Geberkonferenz in Brüssel für vier Jahre gut 15 Milliarden Dollar zusammengekommen. Diplomaten rechnen bei der Konferenz in Genf mit deutlich weniger Geld.

Frieden habe für die Menschen Afghanistans höchste Priorität, sagte Präsident Ashraf Ghani. "Heute teilen wir, das afghanische Volk, die Regierung und die internationale Gemeinschaft, die Vision eines souveränen, geeinten, demokratischen Afghanistans, das mit sich selbst, der Region und der Welt in Frieden lebt", sagte er. "Wir dürfen nicht zulassen, dass die Geschichte ihre Tragödien hier in Afghanistan wiederholt." Ghani dankte ausdrücklich den Steuerzahlerinnen und -zahlern in Geberländern für ihre Hilfe.

Afghanistan ist nach Jahrzehnten der Konflikte und Bürgerkriege bitterarm. Zu den Angriffen der militant-islamistischen Taliban und der Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) kommen Dürren und die verheerenden Folgen der Corona-Pandemie.

Die Menschen brauchten akut Nahrungsmittelhilfe, nötig sei aber mehr, sagte Alexandra Singpiel von der Welthungerhilfe in Kabul vor der Konferenz der Deutschen Presse-Agentur (dpa). "Die Menschen brauchen Frieden und Stabilität, damit sie eine langfristige Perspektive haben. Dafür ist einer der wichtigsten nötigen Impulse, dass die Wirtschaft angekurbelt wird."