H.O.T.-Chef-Krammer: Die Sprachtelefonie feiert ein Comeback

Ein Viertel der Privatkunden hat noch nie den Anbieter gewechselt

H.O.T.-Chef Michael Krammer hat heute Bilanz für 2020 gezogen und zwei Trends ausgemacht: Die Zahl der Mobilfunkverträge mit Vertragsbindung bei "Gratis"-Handy verliert an Bedeutung, und die Jungen plaudern wieder mehr. In den Zeiten des Corona-Lockdowns verzeichnete H.O.T. zum Teil eine Verdopplung der Sprachminuten. Dafür konnte das Virus auch das langsame "Aussterben" der SMS nicht aufhalten.

Auffallend ist, dass ein Viertel der Privatkunden noch nie den Anbieter gewechselt hat - und der Trend zum Zweithandy für die eher privatere Nutzung, etwa für Dating-Seiten, so Krammer am Mittwoch vor Journalisten. Die Zahl der aktiv genutzten SIM-Karten entwickle sich stabil, das sei seit drei Jahren zu beobachten. Der Anteil an Privatpersonen, die mehr als ein Handy nutzen, liege seit 2015 unverändert bei rund 17 Prozent, daran habe auch die Prepaid-Registrierungspflicht nichts geändert.