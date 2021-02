Eine Hackschnitzelanlage in einem Bauernhof in Hartl bei Kaindorf (Bezirk Hartberg-Fürstenfeld) ist laut Polizei in der Nacht auf Sonntag niedergebrannt. Die Feuerwehr verhinderte ein Übergreifen der Flammen auf das direkt angebaute Wohnhaus. Fast 200 Feuerwehrleute waren im Einsatz, am Sonntagvormittag wurde noch Brandwache gehalten. Die Brandursache war vorerst unklar, ebenso die Höhe des Sachschadens, der aber sehr hoch sein dürfte. Verletzt wurde niemand.