Häftling nutzte Zahnarztbesuch in Linz für Fluchtversuch

Festnahme nach Großfahndung

Ein Häftling hat am Montagvormittag einen Zahnarztbesuch in Linz für einen Fluchtversuch genutzt. Die Freiheit währte aber nur rund eine Stunde: Eine Großfahndung wurde eingeleitet und kurz vor 14 Uhr klickten für den Entflohenen die Handschellen, berichtete die Polizei. Mittlerweile ist der 25-jährige Türke wieder zurück in der Justizanstalt Asten.