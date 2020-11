Hälfte der Schweizer Konsumenten will Black Friday abschaffen

Dennoch kauften Schweizer in der Vergangenheit an dem Aktionstag so viel wie an keinem anderen Tag

Die Schnäppchenjagd rund um den Black Friday ist vielen Schweizer Konsumenten ein Dorn im Auge. Laut einer Befragung ist fast die Hälfte der Befragten für die Abschaffung solcher Konsumevents. Rund um den Freitag, 27. November, werben Einzelhändler auch im Jahr der Coronapandemie wieder mit Rabatten um die Käufergunst. In der Schweiz gehen der Hälfte der potenziellen Kundschaft diese Aktionen aber zu weit. Themen wie Überkonsumation, Klimaerwärmung und die Coronapandemie seien Gründe dafür, den Black Friday abzuschaffen, lautet der Befund einer am Dienstag publizierten Befragung des Umfrageinstituts DemoSCOPE im Auftrag von blackfridaydeals.ch. Die Einstellung von derlei Rabattschlachten hängt aber relativ stark vom Einkommen ab. Je geringer das Haushaltseinkommen, desto beliebter ist der Black Friday. Bei einem Haushaltseinkommen bis 4.999 Franken (etwa 4.626 Euro) würden nur 44 Prozent den Black Friday abschaffen wollen. Bei den hohen Haushaltseinkommen ab 9.000 Franken seien es mit 54 Prozent mehr als die Hälfte. Auch das Alter spielt der Umfrage zufolge eine Rolle: So würden zwei Drittel aller 55- bis 74-jährigen Befragten den Black Friday abschaffen, bei den jungen Personen zwischen 15 und 34 Jahren hingegen nur ein Drittel. Einstellung und Verhalten driften aber auseinander. Obwohl sich bereits in den vergangenen Jahren gezeigt habe, dass längst nicht alle Schweizer den Black Friday für eine gute Sache hielten, sei an diesem Tag so viel eingekauft worden wie an keinem anderen Tag im Jahr, so blackfridaydeals.ch.