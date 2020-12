Härtere Regeln für Amazon - Zuspruch von Grünen und SPÖ

Kogler: Bereit zu Dialog - Druck gegen Steuerbetrug und jede Art von Missbrauch wird erhöht

Die von Handelsverband, Gewerkschaft und Greenpeace geforderten härteren Regeln für den Online-Riesen Amazon haben Zuspruch bei den Grünen und bei der SPÖ gefunden. Vizekanzler Werner Kogler ließ über Twitter wissen, dass das Signal der Handelsvertreter ernst genommen werde. "Gerne nehmen wir den Dialog zu weiteren Schritten auf", so Kogler.

In einer gemeinsamen Pressekonferenz haben der Geschäftsführer des Handelsverbandes Rainer Will, die GPA-Vorsitzende Barbara Teiber und Alexander Egit, Geschäftsführer von Greenpeace in Zentral- und Osteuropa, heute, Dienstag, schärfere Vorschriften für Amazon - insbesondere höhere Steuern und besseren Arbeitnehmerschutz - und ein rasches Handeln der Regierung gefordert.

Man werde den "Druck gegen Steuerverschiebungen und -vermeidung bzw. gegen jede Art von Missbrauch und Steuerbetrug" international erhöhen, so Kogler auf Twitter. Auch SPÖ-Finanzsprecher Jan Krainer begrüßte die heute gestellten Forderungen. Die SPÖ fordere schon seit langem, dass internationale Online-Konzerne gerecht besteuert werden.