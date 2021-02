Hafen Triest saugt mit Mülleimer Plastikabfälle auf

Bis zu 500 Kilo Plastikmüll kann das "Seabin" genannte Reinigungssystem sammeln.

Mit einer Tonne, die Meeresmüll ansaugt, will der Hafen Triest Plastikabfälle sammeln. Plastiksäcke, Flaschen, sogar Öl sollen mit dem "Seabin" genannten System aufgesaugt werden. Der einfache Mülleimer, durch den das Wasser durchfließt, gilt als Alternative zu Booten, die das Meer reinigen. Der Müll sammelt sich in der Tonne, das Wasser fließt zur Pumpe, kann dort sogar gefiltert werden - und strömt dann wieder ins Meer.

Bis zu 500 Kilo Plastikmüll kann Seabin sammeln, teilte der Hafen Triest am Mittwoch mit. Der Mülleimer wurde bereits in Arealen wie Häfen erfolgreich getestet, in dem sich viel Plastik ansammelt. Entwickelt wurde das System von den beiden australischen Surfern, Andrew Turton und Pete Ceglinski.

"Wir sind uns bewusst, dass Seabin allein nicht alle Probleme der Meeresverschmutzung lösen kann. Er kann jedoch einen wesentlichen Beitrag leisten, daher denken wir, einen zweiten Mülleimer dieser Art im Hafen zu positionieren", sagte der Präsident der Hafenbehörde Zeno D ́Agostino.