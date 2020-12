Hafenmetropole Marseille bekommt sozialistischen Bürgermeister

Er folgt der Umweltschützerin Michèle Rubirola nach

Der Sozialist Benoît Payan ist neuer Bürgermeister der südfranzösischen Hafenstadt Marseille. Der 42-Jährige wurde am Montag gewählt, wie die Stadt berichtete. Er folgt der Umweltschützerin Michèle Rubirola nach, die vor knapp einer Woche aus Gesundheitsgründen überraschend ihren Rücktritt angekündigt hatte. Payan war zuvor ihr Stellvertreter gewesen.

Payan habe im Stadtrat die nötige Mehrheit von 53 Stimmen erhalten, berichtete die Nachrichtenagentur AFP ergänzend. Die Opposition der Rechten habe an dem Votum nicht teilgenommen.

Die 64-jährige Rubirola hatte nur etwa ein halbes Jahr lang amtiert, sie war die erste Frau an der Spitze der Großstadt gewesen. Ein Linksbündnis hatte sich im Juni bei der zweiten Runde der Kommunalwahl in der südfranzösischen Hafenmetropole durchgesetzt. Zuvor regierte im Rathaus am Alten Hafen 25 Jahre lang der Konservative Jean-Claude Gaudin.

Marseille gilt nach Paris als zweitwichtigste Stadt Frankreichs. Politische Entscheidungen strahlen deshalb auf das ganze Land aus. Auch die Sozialisten versuchen nach der glücklosen Präsidentschaft von François Hollande von 2012 bis 2017, sich für die Präsidentenwahl 2022 in Stellung zu bringen. Als eine mögliche Anwärterin des Linkslagers gilt die sozialistische Pariser Bürgermeisterin Anne Hidalgo.