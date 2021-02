Haft löste Protestwelle aus: Ex-Gouverneur in Russland angeklagt

Politiker war vor allem wegen seiner sozialen Projekte in der Region extrem populär

Sieben Monate nach seiner Inhaftierung haben russische Ermittler Anklage gegen den Ex-Gouverneur von Chabarowsk im äußersten Osten des Landes erhoben. Die Festnahme Sergej Furgals hatte im vergangenen Jahr die längsten Proteste in der jüngeren Geschichte Russlands ausgelöst. Der Politiker war vor allem wegen seiner sozialen Projekte in der Region extrem populär. Am Mittwoch veröffentlichte das Ermittlungskomitee in Moskau die vollständige Anklageschrift.

Darin wird Furgal eine Beteiligung an drei Morden in den Jahren 2004 und 2005 vorgeworfen. Der 50-Jährige bestritt erneut die in der Anklage erhobenen Vorwürfe. Bei Protesten in der Großstadt Chabarowsk unweit des Pazifiks hatten Demonstranten das Verfahren als politisch motiviert kritisiert. Der Ex-Gouverneur hatte sich 2018 bei der Wahl gegen den Kandidaten der Kremlpartei Geeintes Russland durchgesetzt. Bei den Protesten mit Zehntausenden Teilnehmern zu Spitzenzeiten ist auch der Rücktritt von Kremlchef Wladimir Putin gefordert worden.

Die Verbrechen seien lange ungelöst geblieben, teilten die Ermittler mit. Erst 2019 habe eine "gründliche Analyse" bereits vorliegender Materialien eindeutige Hinweise auf eine Beteiligung des Politikers an den Taten zugelassen. Vielfach wurde kritisiert, dass die Vorwürfe gegen Furgal erst jetzt laut wurden, um den Politiker loszuwerden.