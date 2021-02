Hahn kritisiert fehlende Einbindung von Regionen in Corona-Hilfen

EU-Budgetkommissar: "Balance zwischen Investitionen und Reformen" fehlt - Bisher haben 18 EU-Staaten Programme eingereicht

EU-Budgetkommissar Johannes Hahn hat eine mangelnde Einbindung von Regionen und Kommunen in die Programme des 750 Milliarden Euro schweren EU-Corona-Aufbaufonds "Next Generation EU" kritisiert. Er persönlich glaube, "dass die Regionen, Städte, Gemeinden zu wenig eingebunden sind", sagte Hahn in einem am Dienstag vom Institut der Regionen Europas (IRE) veröffentlichten Gespräch mit dem IRE-Vorsitzenden Franz Schausberger.

Die EU-Kommission "ermuntere die Mitgliedsländer, die ja unsere offiziellen Gesprächspartner sind, auch die Regionen, die Gemeinden, die Kommunen einzubinden. Denn letztlich dort muss ja die Umsetzung erfolgen", sagte Hahn. Ohne die Identifikation der finalen Umsetzer - wie eben Regionen und Gemeinden - ist das Risiko sehr hoch, "dass es nicht so funktioniert, wie wir uns das alles vorstellen."

Die EU-Mitgliedstaaten müssen ihre Programme bis April bei der EU-Kommission einreichen. Die Prioritäten liegen dabei bei Klimaschutz, Digitalisierung sowie Gesundheit und Bildung. Für Österreich stehen Hilfen in Höhe von 3,2 Milliarden Euro zur Verfügung. Bisher haben erst 18 von 27 EU-Mitgliedsstaaten schriftliche Vorschläge für Projekte eingemeldet, Österreich hat noch nichts vorgelegt.

An den eingereichten Vorschlägen sei erkennbar, dass es noch fehle an "Balance zwischen gezielten Investitionen und gleichzeitig notwendigen Reformen, um diese Investitionen auch für die Zukunft nachhaltig zu machen", sagte Hahn. "In Österreich etwa haben wir eine sehr starke, innovationsgetriebene Stahlindustrie. Wir diskutieren sehr stark jetzt den Übergang zu Wasserstoff als Energieerzeuger", nannte Hahn als Beispiel.