Hahn nennt Einigung auf neue EU-Einnahmen "bahnbrechend"

EU-Kommission will im zweiten Quartal 2021 erste Anleihen für den Wiederaufbaufonds ausgeben - EU-Kommissar glaubt nicht an Veto Orbans

EU-Budgetkommissar Johannes Hahn hat die Einigung zwischen dem Europaparlament und den EU-Staaten auf den billionenschweren mehrjährigen EU-Finanzrahmen bis 2027 begrüßt. Hahn nannte am Dienstag vor allem die Einigung auf neue EU-Einnahmequellen (Eigenmittel) "bahnbrechend". Diese Mittel dienten ausschließlich zur Rückzahlung des EU-Anleihenprogrammes für den EU-Aufbaufonds.

Mit der heutigen Einigung gebe es eine Grundlage für den notwendigen Ratifizierungsprozess, so müssten 23 EU-Staaten noch ihre Parlamente befasse, erklärte der EU-Kommissar. Hahn geht davon aus, dass die EU-Kommission dann im zweiten Quartal 2021 im Rahmen des Aufbaufonds "Next Generation EU" mit der Begebung von Anleihen beginnen kann. Erst dann könnten aus diesem Topf Hilfsgelder an die Mitgliedsländer fließen, vorher stünden noch Mittel aus dem Anleihenprogramm des EU-Kurzarbeitsprogramms "SURE" zur Verfügung.

"Es ist ein hervorragender Tag für Europa", freute sich Hahn. Die Europäische Union habe ihre Fähigkeit bewiesen, auch in schwierigen Zeiten zu reagieren. Dass der ungarische Regierungschef Viktor Orban das Paket wegen vereinbarten Streichungen von Mitteln bei Rechtsstaatsverstößen noch stoppt, glaubt Hahn nicht. Es sei klar, dass es hier nur eine Paketlösung gebe. Von der Pandemie seien außerdem alle Länder betroffen, "das betrifft Ungarn, das betrifft Polen". Verantwortungsvolle Politiker müssten schauen, dass die Mittel nunmehr so schnell wie möglich fließen könnten. Es sei außerdem klargestellt worden, dass die Prüfung der Rechtsstaatlichkeit nach einem standardisierten Muster erfolge.

Hahn nannte neben der Erhöhung für eine Reihe von EU-Programmen noch weitere Details der Einigung. So würden Teile der EU-Wettbewerbsstrafen für die Programme verwendet werden. Damit komme es auch zu einer automatischen Anhebung der Obergrenze des Finanzrahmens im Umfang der vereinbarten 1074 Milliarden Euro, "aber nicht gravierend", so Hahn. Gelder aus dem EU-Forschungsprogramm "Horizon", die am Jahresende ungenutzt blieben, könnten auf das nächste Jahr übertragen werden.

Für die eigenen EU-Einnahmen werde die EU-Kommission einen neuen Vorschlag machen, der verschiedene Quellen vorsehe, sagte Hahn. Diese neuen Eigenmittel könnten 2023 in Kraft treten.